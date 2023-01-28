成晉自己談約加薪10萬 盼拚經典賽正選名單

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（中央社記者楊啟芳嘉義28日電）中職樂天桃猿隊成晉今年獲加薪10萬元，月薪來到21萬元，而且這次是成晉首次自己跟球團談約，結果感到很滿意；今天晚上成晉就要向經典賽台灣隊報到，他希望能拚正選名單。

24歲的成晉是在2017年季中加入職棒，不過職棒前幾年沒有太多一軍機會，直到近2年漸漸在一軍展露頭角，去年更是出賽達100場，繳出3成16打擊率的好表現。桃猿隊今天公布第一波談薪結果，成晉簽下1年約，加薪新台幣10萬元，來到月薪21萬。

成晉今年首次自己與球團談薪，談到這次加薪結果，他今天表示，「有接近自己的目標，所以就答應了，算滿意」。成晉表示，沒有經紀公司談各有好壞，「經紀公司可以很直接地對球團，球員對球團有些話可能要保守一點，但我想要試試看，有問陳禹勳學長、阿立（林立）要怎麼應對，談了3、4次」。

成晉先與桃猿隊簽下1年約，他表示，去年雖然有打出成績，但現在談複數約還有點太早，「希望今年維持好狀況，明年再談也不遲，要督促自己不能有鬆懈的心態，每年都要做好準備，把成績打出來」。

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由於成晉入選世界棒球經典賽36人集訓名單，今天桃猿隊開訓後，晚上就要向台灣隊報到。成晉表示，會抱持學習的心態，希望透過這次集訓與國家隊的隊友互相學習、切磋，也希望可以順利拚上正選名單。雖然因為台灣隊集訓，選手到季中體能就有可能下滑，但成晉認為沒有關係，是很寶貴的經驗。

在春訓期間前有經典賽集訓，加上2月還要回到桃猿隊一起去石垣島打交流賽，因此成晉提早開始訓練，在去年打完台灣大賽後，只休息1個星期就開始自主訓練；且原本成晉不用參加1月初開始的體能營，但他也提早回球隊練習。（編輯：黃世雅）1120128