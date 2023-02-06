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女拳王林郁婷開打 金腰帶摩洛哥首戰羅馬尼亞選手

2023/2/6 18:27
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（中央社記者黎建忠台北6日電）由國際拳擊總會主辦的金腰帶系列摩洛哥站賽事，拿下去年女子世錦賽金牌的「台灣拳王」林郁婷，預計7日凌晨2時出賽，首場對手是羅馬尼亞的奈琪塔Claudia Nechita。

國際拳擊總會從去年起推出全新系列賽，將賽事等級分為鑽石、金、銀、銅等4級腰帶系列賽事，雖然和國際奧會主導的奧運積分排名無關，但卻有世界排名積分進帳，還是會影響選手在各大國際賽事的種子席次。

林郁婷在去年12月的金腰帶墨西哥站順利封后，接著又拿到體育運動精英獎最佳女運動員獎項，在休息不到2個月後，繼續遠征摩洛哥繼續拚戰。

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這場摩洛哥金腰帶賽事的女子57公斤級共有10人參賽，各個都不好惹，其中有5人是去年世錦賽的參賽選手，包括當時和林郁婷爭冠的義大利好手特斯塔Irma Testa。

林郁婷的教練曾自強，在接受中央社記者電訪時提到：「上個月去南韓移地訓練學到很多，剛好可以利用這場金腰帶賽事來磨練和學習，現在國際拳總大力推動賽事，各國好手都會參賽，不但比賽強度很高，對於郁婷來說也是很棒的經驗。」（編輯：方沛清）1120206

#林郁婷
#國際拳擊總會
#女子世錦賽
林郁婷
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