樂天金鷲隊友談宋家豪 鈴木大地讚值得信賴

（中央社記者楊啟芳台北8日電）太平洋聯盟今天舉辦台灣媒體日，樂天金鷲隊鈴木大地談及隊友宋家豪表示，他是讓球隊非常信賴的存在；同期隊友茂木榮五郎也說宋家豪場上、場下反差大，上了場就很認真。

ELEVEN體育家族和太平洋聯盟今天舉辦第2天的台灣線上媒體日，邀請到東北樂天金鷲隊的內野手鈴木大地及茂木榮五郎，還有千葉羅德海洋隊的內野手安田尚憲、外野手山口航輝。

談到台灣隊友宋家豪，鈴木大地表示，「中繼這個位置非常辛苦，因為是先發有危機才會換中繼上場，他總是在危機的時刻上場，但都不會受到影響，是球隊非常信賴的存在。」鈴木大地也笑說，對宋家豪的印象還有「他很會流汗」。

茂木榮五郎與宋家豪都是2016年加入樂天的同期隊友，茂木榮五郎表示，宋家豪的日文能力很好、不需要翻譯，所以會常常一起開玩笑，「不過他只要踏上投手丘就會很認真，反差很大，危機時刻總是可以拯救球隊，是值得依賴的選手。」

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鈴木大地曾在2014年效力羅德隊時，到桃園棒球場與Lamigo桃猿隊打交流賽。鈴木大地表示，印象最深刻的是桃猿隊應援方式，「日本應援席都是在外野，但台灣都是從內野應援，甚至用音響去放音樂，當時聽到這個應援時全身起雞皮疙搭，非常厲害。」

羅德隊的安田尚憲則是在2018年來台灣打過亞洲冬季聯盟，談到對台灣的印象，他說：「台灣在12月還是非常溫暖，是很適合打棒球的氣候」；至於最喜歡的台灣小吃，安田尚憲笑說：「每個都很好吃，但印象最深刻的還是珍珠奶茶，那時候每天都喝一杯。」（編輯：陳仁華）1120208