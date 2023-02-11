美式足球超級盃首次 女飛官編隊飛越球場上空[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第57屆超級盃將在12日開戰，美國海軍飛行秀將全由女飛官執行任務。圖為參與演出的女飛官接受媒體採訪。（圖取自twitter.com/USNavy）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山10日專電）第57屆超級盃將在12日開戰，美國流行樂天后蕾哈娜重磅回歸外，美國海軍的飛行表演最近也引起話題，因為這次駕駛戰鬥機的飛官清一色是女性，藉此紀念女性加入美國海軍50週年。

美國海軍官網上的影片中，女飛官整裝出發、駕駛戰鬥機遨遊天際的畫面似曾相似，讓人想起電影「捍衛戰士：獨行俠」裡的壯闊場景和飛行鏡頭。

全美體壇盛事美式足球超級盃即將登場，美國海軍擔綱的飛行秀，這次將全數由女飛官執行任務，她們將駕駛三款戰鬥機飛越亞利桑那州格倫代爾（Glendale）的州立農業體育館（State Farm Stadium）上空。

這次出動的戰鬥機包括「捍衛戰士：獨行俠」裡經常出現的F/A-18F超級大黃蜂（F/A-18 Super Hornet）、該電影開場亮相過的F-35C閃電II（F-35A Lightning II）匿蹤戰鬥機、以及EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）艦載型電子作戰機。

根據規劃，女飛官會駕駛飛機從路克空軍基地（Luke Air Force Base）起飛，先在附近上空徘徊，等待球場協調人員聯繫再通過。這項任務的一大挑戰是她們必須有默契地抓緊節奏，在美國國歌演奏結束時駛離球場上空。

女中尉德魯（Jaqui Drew）告訴美國CBS8電視台，隊員經過幾週的練習才能夠精準地在歌曲停止時完美出場，她形容這項任務「好似水面上的天鵝，底下有很多事情在進行，但我們不想讓你們察覺出來」。

德魯說女飛官的工作長期都處於高壓之下，這次難得有機會在超級盃這麼盛大的場合表演，但是就像執行例行任務一般抱持平常心。另一位女中尉伊凡斯（Lyndsay Evans）則興奮表示，能代表海軍飛行隊的女飛官勝任這項表演，是一件令人相當激動的事。

1973年，美國海軍出現了首批女飛官，只是當時她們不論駕駛的飛機或是加入的隊伍都受到限制，50年後，德魯說現在女飛官都可以參加戰鬥部署，是一項重大進步。

從1967年延續至今的超級盃，是美國最重視的體育競技賽事之一，多年來都是美國收視率最高的節目，平均收視為40%至60%。

今年，堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）將與費城老鷹（Philadelphia Eagles）爭奪冠軍，流行樂天后蕾哈娜負責擔綱眾所矚目的中場秀演出，為黑人和移民女性發聲。女飛官的飛行秀，將讓今年的超級盃再添一筆風情。（編輯：高照芬）1120211