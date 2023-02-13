結束石垣島行 陳冠宇成晉返回經典賽集訓

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市13日電）中職樂天桃猿隊今天要從石垣島返台，桃猿陣中2名經典賽選手陳冠宇、成晉馬上就要回到經典賽台灣隊集訓，他們都表示，這次透過石垣島比賽讓自己更快進入比賽狀況。

桃猿隊與日職千葉羅德隊在11、12日進行2場交流賽，首場桃猿隊以1比4落敗，昨天則以2比7不敵羅德隊。

這次桃猿隊遠征石垣島的陣容中，投手陳冠宇、外野手成晉同時也是世界棒球經典賽台灣隊成員，兩人下午回到台灣就要直奔斗六，回到台灣隊集訓，因為明天台灣隊要與味全龍隊打熱身賽。

陳冠宇今天接受媒體訪問時表示，明天熱身賽本來不會上場，但是因為投手曾仁和要先休息，明天熱身賽還是會預備，抱著要比賽的心態，不過台灣隊教練團尚未通知。

陳冠宇在11日先發投1局無失分，在石垣島提前實戰，他表示，這2場比賽反而讓他更放鬆了，因為能見到羅德隊的前隊友，他也有去詢問羅德隊球員關於他投球的回饋，「他們都說我的球滿有威力的，所以有比較安心一點。」

成晉表示，現在身體狀況不錯，技術方面也調整到60%、70%了，「這2場比賽讓我更快進入比賽狀況，對比賽的敏銳度更高一點，回去比較可以適應比賽，之後還有一點時間可以調整。」

這次已經是成晉第4度來到石垣島打交流賽，談到自己的不同，他指出，因為前3次自己比較年輕，「前面有學長在幫我們，盡力把自己展現出來就好；但這次來大部分學弟都是比較年輕的，我用自己知道的經驗跟他們去聊天，讓他們知道自己是職業選手身分，雖然是來交流的，但也要來輸贏。」（編輯：張雅淨）1120213