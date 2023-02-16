UBA男子組8強賽 2/25點燃戰火

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組8強賽2月25日起登場，除了衛冕軍政治大學等6隊上屆複賽班底，還有重返8強的輔仁大學及文化大學，將力拚4強門票。

UBA大專籃球聯賽女一級6強複賽2月18至22日將在台北體育館4樓舉行，而公開男一級8強複賽緊接自2月25日起在同一場地接力登場，將決定男、女子組哪4支隊伍可以前進台北小巨蛋。

大專體總今天發布新聞稿表示，男子組上屆前3強依然穩固，在預賽第3階段就鎖定晉級門票，其中直指隊史首度3連霸的政治大學，預賽15戰全勝，也是本季唯一維持不敗的隊伍，且團隊得分、命中率、籃板、助攻領先群雄，攻守俱佳，寫下跨季31連勝。

不過，世新大學本季陣中擁有「双生連線」陳將双、張俊生，而健行科大同樣有即戰力新血注入，陣容磨合逐漸到位，保有衝擊王座的籌碼。

同樣是8強熟面孔台灣師大及台灣藝大，本屆持續尋求突破，目標搶進時隔多年的4強行列。

大專體總表示，輔仁大學及文化大學開季展現氣勢及企圖心，重返8強後，接下來若要更上層樓，挑戰正開始。

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搶下最後一張8強門票的國體大則是在預賽倒數第2戰，靠著陳澔翔在倒數1.6秒飆進三分球，以73比72氣走義守大學，驚險搭上晉級末班車。

大專體總表示，男子組8強賽賽程自2月25日至3月4日，除了2月28日休兵外，7天共28場賽事全程轉播，電視看緯來體育台、MOD緯來精采台，網路直播則在LINE TODAY，也能隨時透過大專體總YouTube影音平台SSUtv關注賽事重播及精彩好球。（編輯：李亨山）1120216