國標舞台北公開賽228登場 睽違3年重返小巨蛋

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（中央社記者黎建忠台北21日電）睽違3年重回台北小巨蛋的「國標舞亞巡賽-台北公開賽」，將於228連假最後一天登場，共有來自30個國家、超過300國外頂級舞者來台獻技。

國際標準舞亞洲巡迴賽今年共有3站，首站是2月26日的日本東京，總獎金15.3萬美元（約新台幣470萬元）、第2站就是2月28日的台灣台北站，總獎金8.5萬美元（約新台幣260萬元）、第3站是3月4日的南韓首爾站，總獎金8.8萬美元（約新台幣270萬元）。

受到疫情影響，國標舞亞巡賽的台北公開賽已停辦3年，今年再度重返小巨蛋，國際選手中，包括摩登舞、拉丁舞世界前24強都允諾會來台參賽。

台灣地主選手也將精銳盡出，今天的記者會上，請來4組好手大秀舞姿。其中22歲的劉怡微，在小學5年級發現脊椎側彎，最後藉由國標舞矯正彎曲角度，避免繼續惡化。

劉怡微說：「我從幼稚園開始學舞，一直到小學的時候，某次上課時被老師發現我脊椎角度有問題，檢查之後才確認是脊椎側彎，而且角度已經是21度，算是蠻嚴重的。」

後來劉怡微陸續靠著重訓、皮拉提斯和練習國標舞來矯正脊椎側彎。她笑說：「其實最後會靠跳舞矯正，主要還是這個運動學得最久，而且脊椎側彎是不會痊癒的，只能靠著強化肌肉來維持不要惡化，我覺得跳國標舞蠻適合的。」

除了是國標舞的業餘舞者外，劉怡微還是台北醫學院營養學系高材生，她和搭檔王甯弘合作6年，2人是去年台灣AL業餘摩登舞年度積分賽冠軍。（編輯：李亨山）1120221