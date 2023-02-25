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台灣女足返台 總教練為未踢進世界盃扛責請辭

2023/2/25 10:29（2/25 10:51 更新）
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台灣女足日前世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰吞敗，無緣世界盃，代表隊25日清晨返抵台灣，與總教練顏士凱（前左7）等合影。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月25日
台灣女足日前世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰吞敗，無緣世界盃，代表隊25日清晨返抵台灣，與總教練顏士凱（前左7）等合影。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月25日
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣女足日前世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰吞敗，無緣世界盃，代表隊今天返台，而總教練顏士凱則因未達目標，扛起責任，請辭總教練一職。

台灣女足曾踢進1991年首屆世界盃，2023紐澳女子世界盃為近32年來最接近世界盃舞台的一次，可惜「10搶3」洲際附加賽首戰出戰巴拉圭，錯失2比0領先機會、且遭到扳平，雙方激戰PK大戰，台灣女足以2比4輸球。

儘管無緣世界盃，台灣女足仍把握累積經驗的機會，23日與巴布亞紐幾內亞進行國際友誼賽，以5比0大勝，為這次附加賽之旅劃下句點。

顏士凱三度出任台灣女足代表隊總教練，這次未能率隊重返世界盃，他在臉書發文感謝中華民國足球協會給予機會、體育署的支持，他表示，2023紐澳世界盃附加賽未達目標成績，總教練應負全責，即刻起請辭台灣女足總教練一職，並祝福台灣足球。

台灣女足今天清晨返抵台灣，22日剛當選新任中華民國足球協會理事長王麟祥親自到桃園機場接機，表達慰勞之意，他承諾未來協會只要資源允許，必定會提供各種更好的福利給國家隊球員。

足協表示，女足國家隊赴紐西蘭爭取世界盃門票雖未成功，但長達大半年備戰的確相當辛苦，接下來今年還有巴黎奧運會外賽，9月杭州亞運等重要國際賽，女足在上屆雅加達亞運獲得第4名，經歷這次附加賽洗禮後，杭州亞運成績仍值得期待。（編輯：陳政偉）1120225

台灣女足日前世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰吞敗，無緣世界盃，代表隊總教練顏士凱（前左）因未達目標，扛起責任，請辭總教練一職。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月25日
台灣女足日前世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰吞敗，無緣世界盃，代表隊總教練顏士凱（前左）因未達目標，扛起責任，請辭總教練一職。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月25日
#世界盃附加賽
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