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NBA字母哥歸隊攻33分 公鹿逆轉籃網奪15連勝

2023/3/1 14:58
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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今晚以118比104擊敗布魯克林籃網，寫下15連勝紀錄。先前因受傷退賽的安特托昆博今天重返球場，搶下33分及15籃板。

美聯社報導，公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）今天在場上貢獻14分與8助攻；「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）日前在比賽中因四頭肌挫傷退場，26日缺賽與鳳凰城太陽的比賽，今天總算正式回歸。

公鹿光是2月就繳出10勝零負的好成績，超越波士頓塞爾蒂克寫下的本季NBA最佳戰績。

羅培茲（Brook Lopez）獲得13分及10籃板，替補出場的密道頓（Khris Middleton）灌進18分。籃網在下半場得分只拿下42分，逼得籃網吞下第3連敗，為過去9場比賽的第7敗。

在籃網方面，布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻31分居冠，丁威迪（Spencer Dinwiddie）繳出26分及8助攻，強森（Cameron Johnson）也取得19分與7籃板。

籃網在上半場中表現不俗，布里吉斯拿下18分，強森也攻下15分與6籃板，丁威迪13分及6助攻，助籃網在上半場結束時，以62比52領先公鹿。

不料，上半場落後10分的公鹿，到了下半場手感火熱，第3節更將雙方比分追平至66。

在NBA防守失分率居冠的公鹿，到了第4節轉攻為守。籃網在第4節投出23僅進7球，最後4分23秒時更失9球，公鹿終場以118比104擊敗籃網。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1120301

#布魯克林籃網
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丁威迪
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