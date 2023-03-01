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雙北城市馬拉松5日開跑 5000名跑者共襄盛舉

2023/3/1 15:32（3/1 16:16 更新）
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台灣體育運動競技協會秘書長林劭宗（右）1日宣布，橫跨大台北生活圈的雙北城市馬拉松將於5日上午5時從台北市政府前廣場開跑。中央社記者黃巧雯攝 112年3月1日
台灣體育運動競技協會秘書長林劭宗（右）1日宣布，橫跨大台北生活圈的雙北城市馬拉松將於5日上午5時從台北市政府前廣場開跑。中央社記者黃巧雯攝 112年3月1日
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣體育運動競技協會今天宣布，橫跨大台北生活圈的雙北城市馬拉松將於3月5日上午5時從台北市政府前廣場開跑，跑者將可跑上市民大道高架、華翠大橋上一覽市區風景。

台灣體育運動競技協會秘書長林劭宗今天出席記者會時表示，為了爭取台北市、新北市支持，賽事歷經3年籌備，首屆雙北城市馬拉松將在5日登場。

雙北城市馬拉松設有全馬、半馬組別，共吸引5000名跑者報名參賽，其中「黑色閃電」蔣介文將參加半馬賽事。

雙北城市馬拉松將自台北市政府前廣場起跑，橫跨台北東西向，其中半馬進入市民大道高架路段，全馬則接續穿越南北向，登上新生高架進入河濱路段；全馬、半馬在大稻埕匯流後，經華江橋進入新北市，再跑上華翠大橋，之後前往終點新北市市民廣場。

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林劭宗表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，希望跑友們能重新拾起跑鞋，進而帶動更多人投入運動，同時期待這項賽事可以推廣到台灣各個地方，甚至是國外。

台灣體育運動競技協會表示，雙北城市馬拉松已申請進入亞洲馬拉松大聯盟，希望未來能為大台北地區孕育如東京馬拉松般的國際型賽事，並期待在3至5年間，能取得世界田徑總會菁英賽事、甚至白金賽事認證，以吸引更多外國跑者參加。（編輯：張雅淨）1120301

#林劭宗
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#台北市政府
蔣介文
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