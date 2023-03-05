UBA 4強決戰小巨蛋 3/9中午開放索票

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）111學年度UBA大專籃球聯賽3月24至26日將決戰台北小巨蛋，首度結合公開一級4強及二級、一般組冠軍戰，大專體總宣布，公開一級賽事將於9日中午在KKTIX開放索票。

111學年度UBA男一級8強複賽昨天告一段落，根據大專體總統計，7天賽事共吸引2萬221人次進場，相較上屆成長達53%；複賽階段LINE TODAY網路直播觀看人次總計超過60萬人次。

大專體總表示，111學年度除了原本公開一級賽事外，公開二級、一般組男、女子組冠軍戰，都將在台北小巨蛋舉行，寫下賽史新頁，而3月24日也將先進行公開二級、一般組冠軍戰。

公開一級4強賽部分，3月25日中午12時30分將先由女子組佛光大學與衛冕軍世新大學打頭陣，下午2時30分由台師大與健行科大交手，傍晚5時30分再由女子組台師大出戰文化大學，而壓軸則由男子組衛冕軍政大對戰世新大學，勝出的隊伍將晉級26日冠軍戰。

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大專體總指出，公開一級賽事將於3月9日中午12時30分在KKTIX開放索票（https://ctusf.kktix.cc/events/9c6db7ff），每帳號、每場賽事至多可索取2張票券，索票訂單成功後，請在3月22日下午2時前至全家便利商店機台領取實體票券，領票時需自行支付新台幣30元手續費，未於規定時間內領取實體票券者，視同放棄，系統將於3月23日中午重新釋出票券。

UBA APP集點前1000名會員，可獲優先索票資格碼，3月8日中午12時30分優先在KKTIX網站索票，部分會員的快速通關也會續行。（編輯：方沛清）1120305