經典賽台灣隊4局投手群失守 巴拿馬5比0領先

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世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，地主台灣隊晚間迎戰巴拿馬隊，1局上，游擊手江坤宇（左）成功完成雙殺守備。中為台灣隊鄭宗哲。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽A組預賽今天開打，台灣隊投手群4局失守，先發投手胡智爲、中繼投手陳冠偉都沒能壓制，巴拿馬單局敲出5支安打，一口氣攻下5分，台灣隊4局上打完0比5落後。

世界棒球經典賽A組預賽今天在台中洲際棒球場開打，台灣隊先發投手胡智爲投到4局有狀況，被卡斯蒂約（Luis Castillo）敲安失掉1分退場，接替投球的陳冠偉沒能止血，再被賈柏耶樂（Jose Caballero）、桑塔馬利亞（Jahdiel Santamaria）、貝珊柯特（Christian Bethancourt）接連敲出安打再掉分，台灣隊4局上打完5分落後。（編輯：張雅淨）1120308