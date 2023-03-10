首搭莊智淵出戰WTT大滿貫賽 林昀儒：很期待

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（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）WTT新加坡大滿貫賽會內賽明天開打，台灣「桌球一哥」林昀儒除了男單，還搭檔台灣「桌球教父」莊智淵出戰男雙項目，為亞運做準備。對於兩人首次合拍，他說，「滿期待的」。

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽7日起進行3天資格賽，會內賽將於11日至19日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。單打冠軍可獨得10萬美元（約新台幣310萬元）獎金、雙打賽事冠軍可拿1.2萬美元（約新台幣37.2萬元），並獲得2000分的世界排名積分。

跟去年一樣，世界男單排名第8的林昀儒這次同樣是三線出擊，但特別的是，這次改搭老將莊智淵出征男雙項目。林昀儒今天在練習空檔接受中央社記者訪問時表示，兩人為了想在亞運等大比賽爭取更好的男雙成績，因而決定合作。

談及首次搭檔莊智淵的心情，林昀儒說，「滿期待的」，因為是第一次搭配，「還是要慢慢磨合」，會想辦法先打好第一場比賽，從比賽中找經驗，再去調整。

林昀儒與莊智淵去年分別搭檔廖振珽、陳建安參加新加坡大滿貫賽男雙賽事，今年則是互換搭檔。莊智淵目前世界男單排名第18。

林昀儒與莊智淵男雙首輪比賽將於12日晚間對上奧地利組合哈貝索恩（Daniel Habesohn）、賈爾多斯（Robert Gardos）。

至於單打部分，這次是否有設定希望達到的成績，林昀儒坦言，大滿貫賽事每一場都不好打，希望先贏下第一場，再想其他的。

男單首輪賽事部分，林昀儒預計12日中午出戰世界排名30的香港好手黃鎮廷。兩人去年11月在亞洲盃交手，林昀儒最終以2比4落敗。

除了男單、男雙，林昀儒這次也攜手陳思羽征戰混雙項目。林昀儒去年搭檔鄭怡靜，獲得新加坡大滿貫賽混雙亞軍。

對於今年是否有設定希望達成的整體目標，林昀儒表示，希望以全新心態，一場一場打，盡量將排名維持在世界前10，「不管去年打好、打不好，今年都重新好好準備」。（編輯：周永捷）1120310