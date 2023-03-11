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WTT大滿貫晉級32強 馮翊新：放開打、沒壓力

2023/3/11 15:31（3/11 15:56 更新）
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WTT新加坡大滿貫賽會內賽11日開打，馮翊新（圖）在男單首輪比賽以3比1擊敗克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），晉級32強。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月11日
WTT新加坡大滿貫賽會內賽11日開打，馮翊新（圖）在男單首輪比賽以3比1擊敗克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），晉級32強。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月11日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）WTT新加坡大滿貫賽會內賽今天開打，台灣桌球選手馮翊新在男單首輪以3比1力挫克羅埃西亞選手普卡爾，晉級32強。他賽後受訪說，對手排名比自己高，主要就是放開打，打好每個球。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽屬於頂級賽事，今天在新加坡展開會內賽賽程，首日共有3名台灣選手接連登場，由世界排名第26的陳思羽打頭陣，女單首輪出戰2018年世青賽女單冠軍錢天一。

這是兩人生涯首度對決，陳思羽以0比3落敗，無緣晉級。她賽後接受中央社記者訪問時表示，感覺不是很適應場地，有些球在自己想像之外，接發球處理得不是很好。

儘管首局落後，但陳思羽次局前段逐漸找回節奏，可惜未能保持領先，拿下這局。她說，「中國隊實力比較厚」，每次打到關鍵的時候，自己在心態上「都會沒有那麼自信」。

隨後上場的是從會外賽連過3關闖進會內賽的馮翊新，世界排名第69的他在男單首輪出戰排名第48的克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），最終以11比7、4比11、11比5、11比6贏得勝利，挺進男單32強。

對於獲勝關鍵，馮翊新賽後受訪表示，主要是自己沒什麼壓力，儘管對手排名比較高，「我就是放開打，打好每個球、想好每個球，堅持打好每一個」。

馮翊新說，自己在次局的接發球沒想好，「被對手一直擰」，後來有調整過來。

此外，雖然陳思羽女單無緣晉級，女雙將與香港女將李皓晴合作，混雙則將再與台灣「桌球一哥」林昀儒並肩作戰。

陳思羽表示，她與林昀儒去年開始搭配混雙，目前只打過一次比賽，因為各自比賽都很多，比較沒時間一起練習；希望這次在大滿貫賽可以發揮自己實力，盡量默契好一點。

林昀儒去年在新加坡大滿貫賽與鄭怡靜搭配出戰混雙，拿下亞軍。（編輯：高照芬）1120311

WTT新加坡大滿貫會內賽11日開打，陳思羽（圖）在女單首輪以0比3不敵中國選手錢天一，無緣晉級。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月11日
WTT新加坡大滿貫會內賽11日開打，陳思羽（圖）在女單首輪以0比3不敵中國選手錢天一，無緣晉級。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月11日
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