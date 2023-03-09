WTT新加坡大滿貫賽 馮翊新等3人闖進會內賽

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（中央社記者黎建忠台北9日電）WTT新加坡桌球大滿貫賽，今天進行最後1天的資格賽事，台灣包括男單馮翊新，女單簡彤娟、劉馨尹都順利連闖3關挺進會內賽。

新加坡大滿貫賽，是世界桌球大聯盟（WTT）底下僅次於奧運、世錦賽最高等級系列賽，單打冠軍可獨得10萬美元（約新台幣310萬元）、雙打賽事冠軍可拿1.2萬美元（約新台幣37.2萬元），都可獲得2000分的世界排名積分。

因此吸引男、女單世界前10名全都報到，尤其中國桌球隊傾巢而出，包括男單前3的樊振東、馬龍、王楚欽，女單前3的孫穎莎、陳夢、王曼昱等人。

男單資格賽，馮翊新連闖2關後，最後1關遭遇到波蘭迪亞斯（Jakub Dyjas），馮翊新前2局先以11比7、11比8拿下，儘管第3局被對手追回，但第4局馮翊新在雙方6比6平手時連得5分，順利收下比賽勝利，也如願闖進會內賽。

至於另一小將廖振珽，面對韓國的安宰賢，前4局雙方戰成平手，關鍵第5局，廖振珽原本還以6比4領先，沒想到被對手連得4分反超比數，廖振珽沒能上演逆轉，無奈資格賽遭淘汰。

除了從資格賽搶進會內賽的3名台灣球員外，另外包括男單林昀儒、莊智淵，女單一姐鄭怡靜、陳思羽，男雙廖振珽與陳建安、莊智淵與林昀儒，女雙鄭怡靜與李昱諄，混雙林昀儒與陳思羽，都直接從會內賽打起。

賽事明天休兵1天，接著11日開始展開各組會內賽事，比賽一直持續到19日產生冠軍。（編輯：陳政偉）1120309