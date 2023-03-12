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吉力吉撈要嗨三天三夜 經典賽對古巴繼續搶勝

2023/3/12 09:41（3/12 10:56 更新）
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世界棒球經典賽A組預賽11日晚間在台中洲際棒球場進行台灣隊與荷蘭隊的比賽，台灣好手吉力吉撈．鞏冠（右）為隊跑回第6分，與隊友擊掌慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
世界棒球經典賽A組預賽11日晚間在台中洲際棒球場進行台灣隊與荷蘭隊的比賽，台灣好手吉力吉撈．鞏冠（右）為隊跑回第6分，與隊友擊掌慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣昨天擊敗荷蘭拿下重要勝利，捕手吉力吉撈．鞏冠盼「三天三夜」唱起來，希望今天延續連勝，順利拿下對古巴隊的勝利，前進東京複賽。

用「三天三夜」這首歌形容台灣隊在世界棒球經典賽的氣勢，10日擊敗義大利隊、11日再勝荷蘭，只要今天擊敗古巴隊，就可以順利以A組第一名拿下複賽門票、前進東京。

昨天比賽捕手吉力吉撈．鞏冠與投手黃子鵬先發搭配，首局雖然有狀況，吉力吉撈．鞏冠守備上面出現2次捕逸，但投捕馬上穩住，失掉一分、沒有讓荷蘭釀成大局，也保住2局追分機會，台灣隊靠著林立安打先扳平比數，再靠著張育成滿貫砲、一棒超前。

吉力吉撈．鞏冠表示，開賽有點小緊張、沒有看清楚，球來就漏到後面，先發投手黃子鵬有馬上調整回來，也想辦法讓自己放鬆接捕，2局開始越來越順。

吉力吉撈．鞏冠引導投手對決荷蘭隊美職大聯盟等級的打線，台灣隊中繼投手吳哲源4.1局無失分好投壓制，吉力吉撈．鞏冠表示，吳哲源昨天狀況非常好，不管要哪個位置都有辦法投到，也能用最少球數解決打者；他也稱讚吳哲源是很聰明的投手，不會害怕丟直球，當打者都在抓他的變化球時，直球丟進去對決，會非常有利。

吉力吉撈．鞏冠攻守表現佳，對義大利隊比賽敲出3分砲，昨天也有一支安打、選到一次保送，替球隊跑回2分，他也希望氣勢延續「三天三夜」，今天比賽繼續搶下勝利：「台灣最棒！」（編輯：陳仁華）1120312

#世界棒球經典賽
#吉力吉撈．鞏冠
#吳哲源
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