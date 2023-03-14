自由車環台賽浪漫台三線站 馮俊凱奪亞洲第一

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）國際自由車環台公路大賽今天進入浪漫台三線站，台灣隊前一站遭遇機械故障和爆胎意外，第3站擺脫陰霾，在馮俊凱、杜志濠聯手合作下，由馮俊凱取得單站第4、亞洲第1的佳績。

2023年國際自由車環台公路大賽第3站浪漫台三線站今天從新竹高鐵站出發，橫跨新竹縣、苗栗縣和台中市3個縣市，終點設於台中石岡旅客服務中心，賽道穿越台灣西北部內山公路的美麗風光，並結合歷史悠久的客庄聚落與原始風土民情，賽道長達154.5公里且蜿蜒曲折。

今天有多達60名車手在終點線上演大集團衝線戲碼，世界二級職業車隊比利時樂透隊的21歲小將德泰吉（Tijl De Decker）以3小時46分18秒奪下單站冠軍，日本右京車隊的荷蘭籍車手克雷德（Raymond Kreder）續披黃衫（總成績第一）。

台灣隊盧紹軒、馮俊凱昨天輪流遇上機械故障或爆胎意外，而台灣隊杜志濠今天展現鬥志、頻頻在前方嘗試突圍，帶出幾波攻勢未成後與馮俊凱留在領先集團、保留最後戰力，最終仍以大集團方式衝終點。

經驗老道的馮俊凱成功在右路突圍而出，最終獲得單站第4、亞洲第1的佳績，而單站第4的名次也僅次於2019年彭源堂的第2名。

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馮俊凱透過主辦單位新聞稿表示，「因為我們現在只能拚單站，現在跑法跟去年會有很大不同，我們也不用守團隊或藍衫，只能拚單站，但因為我們團隊成績不如人，很難卡在好位置，只能在夾縫中找機會，努力在領先集團中保留體力來做最後衝刺。」

環台賽共5站，明天將進入第4站南投縣站，南投縣站睽違4年後重返環台賽，賽道總長165.57公里，也是今年環台賽的最長一役。（編輯：張雅淨）1120314