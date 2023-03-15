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中職官辦熱身賽17日開打 張育成將到澄清湖開球

2023/3/15 19:37
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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中華職棒今天宣布，17日官辦熱身賽開打將邀請到美職紅襪隊台灣好手張育成到澄清湖棒球場開球，張育成之前在經典賽預賽繳出優異表現，中職邀請球迷到場一睹台灣英雄風采。

隨著經典賽A組預賽落幕，中職官辦熱身賽即將要開始，將於3月17日3地開打，其中當天在澄清湖棒球場、由中信兄弟對上台鋼雄鷹隊的賽事，中職今天宣布，將由世界棒球經典賽A組預賽MVP張育成為熱身賽開球揭幕，當天開打時間為下午6時35分。

在經典賽A組預賽，張育成總計4場出賽，共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，打擊率4成38。好表現讓張育成打敗一票同組的大聯盟選手，獲選A組賽事MVP。張育成在經典賽期間，上壘後都會比出「敬禮」手勢，也引起風潮，開球當天有望重現。

中華職棒34年賽季將於4月1日開打，在這之前官辦熱身賽共有30場，新軍台鋼雄鷹隊正式亮相，6支球隊各打10場比賽，比賽場地安排在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場、嘉義市立棒球場及高雄澄清湖棒球場。（編輯：張雅淨）1120315

#張育成
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