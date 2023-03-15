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WTT大滿貫賽 林昀儒莊智淵挺進男雙8強

2023/3/15 19:47
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）首度合拍的台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵，今天在WTT新加坡大滿貫賽男雙16強賽，以直落三擊敗世界排名第2的瑞典組合卡森與法爾克，闖進8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，台灣桌球一哥林昀儒稍早與陳思羽在混雙4強賽，以1比3不敵世界第一中國組合王楚欽與孫穎莎，中斷合拍以來的6連勝。

林昀儒稍作休息後，在男雙16強賽與莊智淵合體，迎戰世界排名第2的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck），瑞典組合過去曾拿下2021年世錦賽冠軍。

台灣組合儘管開賽熱機稍慢，但在5比10落後情況下上演驚奇，連續化解對手5個局點，以13比11逆轉搶下首局。

延續首局逆轉氣勢，台灣組合以11比7搶下次局，率先取得聽牌優勢。

第3局雙方上演激戰，比分差都在2分差以內，台灣組合關鍵時候頂住壓力，再度化解對方局點，以14比12贏得勝利。

林昀儒與莊智淵首度搭檔，以2連勝之姿、挺進男雙8強，下一戰將出戰波蘭的迪亞斯（Jakub Dyjas）與比利時的努亭克（Cedric Nuytinck）這組歐洲聯軍。

女雙方面，台灣選手陳思羽與香港選手李皓晴組成「台港聯軍」，在女雙16強賽以4比11、7比11、3比11不敵世界第一的中國女雙組合孫穎莎與王曼昱。

台灣組合鄭怡靜與李昱諄面對世界排名第2的日本女雙組合早田希娜與伊藤美誠，儘管連續化解對手3個賽末點，最終仍無功而返，以4比11、3比11、10比12吞下敗仗，止步16強。（編輯：張雅淨）1120315

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