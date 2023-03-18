吳念庭身體沒問題 日職熱身賽19日有望先發
2023/3/18 14:34（3/18 15:06 更新）
埼玉西武獅隊好手吳念庭結束經典賽事後返日報到，此次經典賽好表現也獲得球團肯定。（共同社）
（中央社記者謝靜雯台北18日電）埼玉西武獅隊好手吳念庭結束經典賽事後返日報到，此次經典賽好表現也獲得球團肯定，吳念庭自評身體狀況沒問題，19日與羅德隊熱身賽就有機會回到先發打序出賽。
日職埼玉西武獅隊好手吳念庭為此次經典賽台灣隊成員，吳念庭在經典賽首戰對巴拿馬敲出台灣隊首轟，此次經典賽表現也很亮眼，總計4場出賽15打數敲出5支安打，包括1發全壘打，打擊率3成33。
吳念庭與樂天金鷲隊投手宋家豪、北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融15日率續返日備戰新球季，吳念庭17日跟一軍會合，今天原訂西武與千葉羅德海洋隊的熱身賽因雨取消，吳念庭也有在室內練習場持續調整。
吳念庭接受日媒訪問提到，目前身體狀況沒有問題，今年調整比較快，也有打了不少比賽，接下來會繼續調整提升狀態、迎接日職球季開打。
台灣隊經典賽預賽戰績2勝2敗、無緣晉級，吳念庭也提到，打國際賽壓力雖然很大，卻是很好的經驗，很開心可以參加經典賽，也希望未來可以充分運用這次學到的經驗。（編輯：李亨山）1120318
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