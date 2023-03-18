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桃猿霍爾先發4局好投 獅隊熱身賽連2場遭完封

2023/3/18 20:37
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒官辦熱身賽今天在嘉義市棒球場進行的賽事，樂天桃猿隊由先發投手霍爾率領，投手群聯手完封統一獅隊，終場桃猿隊以2比0奪勝，獅隊連2場熱身賽遭到完封。

桃猿隊在1局上就展開攻勢，郭永維、陳俊秀敲安打後，廖健富擊出滾地球造成游擊手失誤，形成滿壘，接著梁家榮再敲出安打送回2分。

桃猿隊今天推出新洋投霍爾先發，用49球投4局，僅被敲出1支安打，沒有出現保送，飆出5次三振，沒有失分，奪下勝投；之後林子崴長中繼投2.2局被敲2支安打，沒有掉分；范柏絜、黃偉晟、邱駿威輪番登板也都沒有失分，5名投手聯手完封對方。

獅隊連2場官辦熱身賽都被完封，昨天對味全龍隊僅敲出2支安打，今天也僅敲出3支安打，其中林靖凱就包辦2支安打。

獅隊今天也派出洋投登板，由克維斯先發主投，用64球投4局，被敲4支安打，投出2次保送、2次三振，失掉2分；不過之後李其峰、林原裕、江承峰、尹柏淮、陳韻文各投1局，都沒有再失分。（編輯：陳政偉）1120318

#霍爾
#桃猿隊
#獅隊
霍爾
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