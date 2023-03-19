NCAA普林斯頓擊敗密蘇里再演黑馬傳奇 闖甜蜜16強

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（中央社沙加緬度18日綜合外電報導）普林斯頓大學今天在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽續演黑馬傳奇，靠著皮特斯在下半場砍進5記三分球，以76比63擊敗密蘇里大學，成功闖進「甜蜜16強」。

普林斯頓大學（Princeton University）成功殺進分區4強，即「甜蜜16強」（Sweet 16），達成他們超過半個世紀都未曾達到的成就。

普林斯頓前鋒埃夫布恩萬（Tosan Evbuomwan）說：「全世界都覺得我們是冷門球隊，但我覺得我們是該有此成就的。我們對彼此都很有信心，這個球隊絕不會輕易放棄。」

名列南區第15種子的普林斯頓，繼在首輪賽事以59比55爆冷擊敗太平洋12校聯盟（Pac-12）冠軍亞利桑那後，今天又一路壓制來自東南聯盟（Southeastern Conference）的南區第7種子密蘇里大學（University of Missouri）。

常春藤聯盟（Ivy League）的普林斯頓以為強隊製造恐慌聞名，這是他們自1967年來首度打進「甜蜜16強」。

皮特斯（Blake Peters）說：「我們有不可思議的粉絲，我有世上最好的隊友，我愛他們每一個人。當我們彼此信任並走上場時，一切都是有可能的。我知道這都是陳腔濫調，但所有的一切都是有可能的。」

普林斯頓成為過去43屆賽事以來，第2支闖進「甜蜜16強」的長春藤聯盟球隊。

普林斯頓的藍柏格（Ryan Langborg）此役攻下全場最高的22分，從板凳出發的皮特斯貢獻17分。

霍斯頓（DeAndre Gholston）為尋求自2009年後再度闖進「甜蜜16強」的密蘇里攻下19分，卡特（Noah Carter）挹注了14分。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1120319