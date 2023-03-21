女子拳擊世錦賽 林郁婷完勝輕鬆晉8強

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（中央社記者黎建忠台北21日電）在印度新德里舉行的女子拳擊世界錦標賽，「台灣女拳王」林郁婷今天在女子57公斤級16強面對西班牙好手羅梅洛，輕鬆的以5比0獲勝，晉級8強。

林郁婷生涯在女子拳擊世錦賽已經拿過2金1銅，其中2018年在新德里、2022年在土耳其都是摘金，今年更要力拚金牌連霸。

身高175公分的林郁婷，對上羅梅洛（Jennifer Fernandez Romero）有身高和臂長優勢，首回合林郁婷打來相當積極，不斷用左刺拳維持和對手距離，也能趁機突擊，反觀對手幾乎沒什麼招架之力，只能不斷的和林郁婷纏抱在一起。

首回合5名裁判都給了林郁婷10的滿分，而羅梅洛拿到4個9分、1個8分，顯見裁判認定2人攻勢和積極度有明顯落差。

第2、3回合林郁婷越打越輕鬆，幾次重拳都順利擊中對手，最終5名裁判的給分有著不小差距，分別為30比24、30比26、30比24、30比26、30比26，讓林郁婷輕鬆以5比0過關。

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教練曾自強在接受中央社電訪時說：「西班牙對手的力量與近身攻勢較佳，郁婷掌握速度與距離的優勢採取外圍式對戰策略，避免被近身重擊，首回合有幾波攻勢順利取得優勢，第2回合對手想要積極搶攻，反而讓我們使用的戰術擴大比賽差距。」

曾自強強調：「我們在最後回合已經差不多確定可以拿下比賽後，就開始演練部分技巧，晉級8強只是基本盤，接下來的比賽才是關鍵。」（編輯：吳協昌）1120321