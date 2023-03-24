PLG麥卡洛雙20領軍 夢想家擊敗國王

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台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家24日在洋將麥卡洛繳出23分、23籃板「雙20」領軍下，最終以92比79擊敗新北國王，拿下2連勝。（福爾摩沙台新夢想提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家今天在洋將麥卡洛繳出23分、23籃板「雙20」領軍下，最終以92比79擊敗新北國王，拿下2連勝。

福爾摩沙台新夢想家今天在主場台中洲際迷你蛋迎戰來訪的新北國王，國王隊因來不及在洋將登錄大限前註冊新洋將，剩餘球季僅剩牧倫斯（Byron Mullens）、曼尼高（Kenny Manigault）2名洋將，但因近期牧倫斯受傷，此役僅能以單洋將應戰。

夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）今天對戰前東家國王隊，首節毫不手軟，攻下10分，率隊以25比16領先，而次節戰況卻急轉直下，國王次節開始不到5分鐘就拉出一波14比2攻勢，半場結束以46比41反超。

下半場戰況陷入膠著，夢想家李德威第3節尾聲接獲隊友麥卡洛傳球後完成灌籃，率隊帶著2分領先進入決勝節。

夢想家決勝節靠著李德威籃下單打得分，加上錢肯尼、盧冠良在外線接力開火，拉出一波11比2攻勢，反觀國王隊下半場外線手感低迷、16投僅2中，在少了重要得分武器情況下，想要追分難度又更高，夢想家最終就以13分差帶走勝利。

夢想家麥卡洛此役拿下23分，另有23籃板、4助攻、3抄截，其中得分、籃板都是加盟夢想家以來新高，另名洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）則進帳21分、8籃板。

國王隊曼尼高前一次對戰夢想家締造罕見的「大四喜」數據，今天則繳出20分、21籃板「雙20」成績，但未能帶領球隊贏球。（編輯：陳政偉）1120324