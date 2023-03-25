T1艾夫伯手感燙 雲豹中斷台鋼7連勝擺脫墊底

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（中央社記者黎建忠台北25日電）換了總教練的T1職業籃球聯盟桃園雲豹，今天主場迎戰台鋼獵鷹。雲豹靠著艾夫伯攻下34分、7籃板、6助攻，以107比97中斷獵鷹7連勝，雲豹獲勝後，也以半場勝差擺脫墊底躍居第5。

雲豹在昨天宣布，網羅曾待過NBA多倫多暴龍球隊體系長達10年的外籍教練貝奈特（John Bennett）接任總教練位置，而今天就上演慶祝行情。

上半場雲豹就以59比55領先獵鷹，第3節前段，獵鷹一度以71比67領先，但此時雲豹拉出一波23比6的攻勢，其中洋將戴維斯個人貢獻11分，讓雲豹3節結束反以90比77超前。

第4節雙方致力於防守，導致命中率都下降，但雲豹還是守住這場勝利。

全場拿下13分、包括3記3分球的後衛陳孝榕說：「本土球員搭配到霍華德和艾夫伯這樣的頂級洋將，必須要好好發揮，不然就算打到季後賽也走不遠。」

談到新上任的總教練，陳孝榕說：「我們一起練球也才3天，他帶給我們的東西，就是要把節奏推快一點，然後場上空間要拉開，大家都要勇於出手，只要保持信心就好。」

雲豹除了艾夫伯以外，「魔獸」霍華德拿下20分、13籃板，另一洋將戴維斯也貢獻21分、6籃板、5抄截。

終止7連勝的台鋼獵鷹全場發生離譜的30次失誤，全隊以洋將德古拉的23分、21籃板的「雙二十」成績單，表現較佳。（編輯：李亨山）1120325