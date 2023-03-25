世錦賽金牌戰對手近身戰鬥力強 黃筱雯模擬訓練

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣拳擊選手黃筱雯明天世界女子拳擊錦標賽54公斤級金牌戰將出戰哥倫比亞選手阿里亞斯，教練劉宗泰今天說，黃筱雯休兵日特別模擬訓練，而對手近身戰鬥力強，須設法拉開距離。

黃筱雯2019年曾拿下世錦賽金牌，東京奧運挑戰51公斤級、並摘下銅牌，去年世錦賽改打54公斤級，首輪止步，儘管帶給她不小的打擊，但她僅用10個月時間，讓外界看見她的蛻變。

教練劉宗泰接受中央社訪問時表示，黃筱雯在東京奧運結束後到去年參加世錦賽時轉換量級，但因適應時間太短，隨著熟悉54公斤級選手攻擊模式後，他認為，黃筱雯目前已經逐漸上手。

黃筱雯這次征戰在印度首都新德里舉行的世錦賽，在競爭激烈的54公斤級一路過關斬將，4強賽更以5比0完勝去年世錦賽、亞錦賽銀牌得主泰國選手吉特龐（Jutamas Jitpong），收下生涯第2張世錦賽決賽門票。

儘管在4強賽取勝，但劉宗泰依舊不敢掉以輕心，他認為，未來有機會與泰國選手吉特龐在亞運再度碰頭，必須特別防範，而這次進入8強的選手，接下來都會列入巴黎奧運的假想敵。

黃筱雯明天將在金牌戰上陣，對手是哥倫比亞選手阿里亞斯（Yeni Arias），黃筱雯將尋求個人生涯第2金。

黃筱雯昨天休兵日仍持續備戰至晚上，今天則進行模擬訓練，劉宗泰分析，阿里亞斯近身戰鬥力非常強，「需要把距離多拉開，但一定沒那麼容易，就盡量做好 。」（編輯：陳政偉）1120325