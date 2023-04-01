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山梨學院7比3勝報德 奪隊史及山梨縣甲子園首冠

2023/4/1 14:18（4/1 15:17 更新）
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日本山梨學院高校打線在1日春季甲子園冠軍戰大爆發，成功奪下隊史及山梨縣甲子園首冠。（共同社）
日本山梨學院高校打線在1日春季甲子園冠軍戰大爆發，成功奪下隊史及山梨縣甲子園首冠。（共同社）
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本山梨學院高校打線在今天春季甲子園冠軍戰大爆發，半局狂得7分，先發投手林謙吾成功壓制報德學園高校強打打線，讓報德學園無力逆轉，成功奪下隊史及山梨縣甲子園首冠。

第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場開幕，由於適逢每5年一度的紀念賽事，今年參賽學校較往年增加4所，總共有36校。經過多日激烈賽事後，今天中午舉行冠軍戰。

綜合每日體育、報知體育等日媒報導及賽事實況，山梨縣的山梨學院高校（簡稱山梨學院）先發強投林謙吾，在本屆春季甲子園連續6戰先發，今天背負著山梨縣全縣期待，直到3局都以好投封鎖報德學園的強打打線，未讓對手敲出任何一支安打，雙方以0比0平手。

林謙吾在今天的冠軍戰之前已連續先發5場比賽，總計只丟7分。他在賽前說，身體沒有什麼地方不舒服，「我只想為球隊贏球奮力投球」。

日本山梨學院高校先發投手林謙吾（投球者）1日成功壓制報德學園高校強打打線，助山梨學院奪冠。（共同社）
日本山梨學院高校先發投手林謙吾（投球者）1日成功壓制報德學園高校強打打線，助山梨學院奪冠。（共同社）

不過，比賽進入報德學園進攻的4局上，當家捕手3棒打者堀柊那敲出第一支安打，之後的4棒打者石野蓮授接續敲安，形成無人出局一二壘有人。

報德學園利用一支短打將跑者送上二三壘，之後6棒打者西村大和上場打擊時發生投手犯規，讓報德學園先馳得點拿下1分，然後西村敲出適時安打助報德學園再得1分，4局上打完取得2比0領先。

不過，今天冠軍戰的大局出現在5局下，進攻的山梨學院打線大爆發，先是7棒打者大森燦被保送上到一壘，接著上場的8棒打者林謙吾敲出直擊全壘打牆的深遠二壘安打，形成二三壘上有跑者。

9棒打者伊藤光輝上場後敲出一支帶有2分打點的適時安打，助山梨學院以2比2追平。沒想到之後山梨學院2棒打者星野泰輝、3棒打者岳原陵河接連敲安，比數拉開到5比2。

就在山梨學院一口氣得5分後，報德學院換下先發投手間木步，中繼登板的今朝丸裕喜被5棒打者佐仲大輝敲出一支2分砲，助山梨學院以7比2大幅超前報德學園，總計這局就讓山梨學院狂得7分。

山梨學院在5局下就有10名打者上場，總計敲出包括全壘打在內的6支安打得7分，奠定奪冠勝基。這也是山梨學院全場唯一得分的半局。

而在本屆賽事中不斷上演逆轉秀成功闖關的報德學園，雖然在8局上追回1分，但9局上未能再度上演逆轉秀，整場賽事打線都被取得完投勝的林謙吾壓制，終場以3比7吞敗。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120401

#春季甲子園
#山梨學院
#林謙吾
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