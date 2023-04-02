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周彥農多新武器是否選秀未定 潛力佳輪次被看好

2023/4/2 17:44（4/2 17:56 更新）
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2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽高雄市聯隊投手周彥農2日對台東體中紅隊先發2局無失分；目前高三的他還沒確定畢業後方向。中央社記者謝靜雯攝 112年4月2日
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽高雄市聯隊投手周彥農2日對台東體中紅隊先發2局無失分；目前高三的他還沒確定畢業後方向。中央社記者謝靜雯攝 112年4月2日
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（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟高雄市聯隊投手周彥農看山本由伸影片學指叉球，今天對台東體中紅隊先發2局無失分；周彥農也是此批高三投手中球探追蹤的焦點，被評價有望挑戰2輪。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊此次以普門中學為主體，加入三民高中、高苑工商球員組成聯隊，今天與台東體中紅隊交手，派出三民高中投手周彥農先發。

周彥農今天開賽1局下1人出局後被敲出二壘打，接著依序讓打者敲出中外野方向飛球、三壘方向滾地球出局，沒有讓對手攻勢延續，2局讓打者3上3下；周彥農總計用33球投2局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，最快球速141公里。

高雄市聯隊開賽就有攻勢，1局靠著保送、觸身球保送、洪奇晸安打先馳得點，再靠著高飛犧牲打送回第2分，東體紅隊4局追回1分，高雄市聯隊6局攻勢再起，靠著四壞保送、失誤、林德昱安打拿下1分，趙佳誠補上安打，一棒再添2分，終場以5比1拿下勝利。

周彥農透露，先前高中木棒聯賽時表現不好，最後一場比賽對成德高中投2局就被換掉，球隊最後輸球淘汰，其實很氣自己高中聯賽最後一戰丟不好，退場後爆哭，但也藉機關機一下、重新整理後再來。

周彥農在市內選拔賽時調整回好的狀態，對普門先發7局完封，他表示，今天東岸聯盟出賽，因為感冒影響有點沒力，但狀況沒有差太多，節奏順了，看完暗號馬上出手，還因為節奏太快裁判喊卡。他表示沒有刻意加快節奏，就是順順地走。

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周彥農目前高三，在先前備戰木棒聯賽時多練了一顆指叉球當武器，他表示，是看日職好手山本由伸的影片揣摩的，現在在比賽中已經可以拿來當對決球，自評這1年來經驗變得更好，目前最快球速約144公里，但更有自信，面對壘上有人的狀況，有絕對能凍結對方攻勢的信心。

周彥農目前還沒確定畢業後的方向，但周彥農有身材優勢，球的品質好、控球佳、滑球出色，一直都是球探追蹤的焦點球員，也有球探透露，若周彥農有意投入中職選秀，有望2、3輪被挑走。（編輯：張雅淨）1120402

#周彥農
#高雄市聯隊
#台東體中紅隊
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