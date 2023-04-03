哀宥宇高中第2場先發好投勝 U18東岸聯盟平鎮晉級

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中把握機會磨練選手，今天派出高一投手哀宥宇對西苑高中先發，哀宥宇高中生涯第2場正式賽投出水準，5局無失分率隊以2比0拿勝，也希望能拚玉山盃名單。

2023年U18東岸聯盟棒球賽預賽最後一戰平鎮高中與西苑高中交手，平鎮賽前已經拿下4勝、確定晉級，今天派出高一投手哀宥宇先發，哀宥宇開賽連抓11個出局數，直到4局2人出局後才被跑出內野安打，但力守不失分。

哀宥宇今天總計用59球投5局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制拿下勝投；平鎮比賽前半段打線沒能搶分，6局抓準對方投手、守備都有狀況，靠著單局2安、1次守備失誤拿下2分，抽籤結果也提前確定晉級4強。

平鎮教練羅健銘表示，哀宥宇今天投得很好、控球好，哀宥宇球質不錯，設定投60至70顆，投到5局有發現他球路偏高，所以5局投完把他換下場。

羅健銘表示，哀宥宇雖然才高一，但控球不錯，最快球速也可以投到140公里，除了直球還有曲球、滑球和變速球，至於面對大場面會不會緊張還需要觀察，但控球好的投手落差不至於太大。

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哀宥宇是去年U15世界盃棒球賽國手，也是投打二刀的好手，他表示，有了國際賽經驗磨練更能享受比賽，不會緊張，上一場正式賽先發投球是鋁棒組比賽，第一次投木棒組的比賽，因為自己也有打擊，知道木棒控制沒有這麼容易，今天策略是積極攻擊好球帶。

哀宥宇打擊時守備位置是游擊、三壘，但他對投球比較有信心，也比較喜歡投球，最有自信的球路是滑球，有機會可以拚玉山盃青棒選拔賽名單，他表示當然很開心，也知道平鎮很競爭，需要特別努力、專注地練習。（編輯：張雅淨）1120403