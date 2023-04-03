更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

哀宥宇高中第2場先發好投勝 U18東岸聯盟平鎮晉級

2023/4/3 15:39（4/3 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中把握機會磨練選手，3日派出高一投手哀宥宇（圖）對西苑高中先發，哀宥宇高中生涯第2場正式賽投出水準，5局無失分率隊以2比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日
U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中把握機會磨練選手，3日派出高一投手哀宥宇（圖）對西苑高中先發，哀宥宇高中生涯第2場正式賽投出水準，5局無失分率隊以2比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中把握機會磨練選手，今天派出高一投手哀宥宇對西苑高中先發，哀宥宇高中生涯第2場正式賽投出水準，5局無失分率隊以2比0拿勝，也希望能拚玉山盃名單。

2023年U18東岸聯盟棒球賽預賽最後一戰平鎮高中與西苑高中交手，平鎮賽前已經拿下4勝、確定晉級，今天派出高一投手哀宥宇先發，哀宥宇開賽連抓11個出局數，直到4局2人出局後才被跑出內野安打，但力守不失分。

哀宥宇今天總計用59球投5局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制拿下勝投；平鎮比賽前半段打線沒能搶分，6局抓準對方投手、守備都有狀況，靠著單局2安、1次守備失誤拿下2分，抽籤結果也提前確定晉級4強。

平鎮教練羅健銘表示，哀宥宇今天投得很好、控球好，哀宥宇球質不錯，設定投60至70顆，投到5局有發現他球路偏高，所以5局投完把他換下場。

羅健銘表示，哀宥宇雖然才高一，但控球不錯，最快球速也可以投到140公里，除了直球還有曲球、滑球和變速球，至於面對大場面會不會緊張還需要觀察，但控球好的投手落差不至於太大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

哀宥宇是去年U15世界盃棒球賽國手，也是投打二刀的好手，他表示，有了國際賽經驗磨練更能享受比賽，不會緊張，上一場正式賽先發投球是鋁棒組比賽，第一次投木棒組的比賽，因為自己也有打擊，知道木棒控制沒有這麼容易，今天策略是積極攻擊好球帶。

哀宥宇打擊時守備位置是游擊、三壘，但他對投球比較有信心，也比較喜歡投球，最有自信的球路是滑球，有機會可以拚玉山盃青棒選拔賽名單，他表示當然很開心，也知道平鎮很競爭，需要特別努力、專注地練習。（編輯：張雅淨）1120403

#哀宥宇
#羅健銘
#平鎮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族