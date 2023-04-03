林佳緯先發5局無失分 U18東岸聯盟新北聯晉4強
2023/4/3 18:23（4/3 18:36 更新）
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽3日複賽首戰上演「新北內戰」，由新北市聯隊與穀保家商交手，新北聯隊派出林佳緯先發，主投5局送出7次三振無失分，加上隊友投打發揮，率隊以7比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日
（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽複賽首戰是內戰，新北市聯隊與穀保家商交手，新北市聯隊派出林佳緯先發，投5局7次三振無失分，新北聯隊投打發揮，終場以7比0拿勝，4強將與平鎮高中交手。
2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽，由平鎮高中、穀保家商、新北市聯隊、台東體中白隊、高雄市聯隊、善化聯隊晉級複賽；平鎮、善化抽到種子籤，直晉4強。
穀保家商複賽首戰與由穀保家商主體加入鶯歌工商的新北市聯隊交手，新北市聯隊派出陣中可投可打的好手林佳緯擔任先發投手，林佳緯總計用59球投5局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、1次觸身球保送、無失分。
新北市聯隊6局啟動牛棚，讓何品室融接替投1局，也被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，壓制對手打線，幫助球隊守住勝利。
新北市聯隊今天4局下有攻勢，靠著單局7支安打、1次四壞保送，還有1次投手犯規，單局攻下5分、奠定勝基；5局靠著保送、盜壘、暴投，再跑回1分。
新北市聯隊6局下孫易磊敲出安打，靠著捕逸上到二壘，2人出局、得點圈有人時，穀保家商隊換上捕手張鐿騰登板客串投球，讓新北市聯隊葉弘仁敲出安打，再送回1分，新北市聯隊拿下比賽勝利。（編輯：戴光育）1120403
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