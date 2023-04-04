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康乃狄克奪NCAA男籃隊史第5冠 薩諾戈獲選MOP

2023/4/4 13:52（4/4 14:06 更新）
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康乃狄克3日擊敗聖地牙哥州大，拿下隊史第5座NCAA一級男籃冠軍。（美聯社）
康乃狄克3日擊敗聖地牙哥州大，拿下隊史第5座NCAA一級男籃冠軍。（美聯社）
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（中央社休士頓3日綜合外電報導）康乃狄克今天以76比59擊敗聖地牙哥州大，拿下隊史第5座NCAA一級男籃冠軍，陣中的薩諾戈則以平均每戰攻下19.7分，獲選為「最終4強」的最傑出球員（MOP）。

在今天這場全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽的冠軍戰，康乃狄克大學（University of Connecticut）的薩諾戈（Adama Sanogo）從聖地牙哥州立大學（San Diego State University）手中搶下17分、10籃板，這是他在「三月瘋」（March Madness）第4次有「雙十」的演出。

防守剽悍的聖地牙哥州大，其前場球員比薩諾戈先前遭遇的對手更加難纏。面對前所未有的挑戰，薩諾戈今天在比賽之初就輕鬆在聖地牙哥州大的中鋒曼沙（Nathan Mensah）防守下取分。

在比賽剩下7分12秒時，薩諾戈的上籃得手，擋下聖地牙哥州大一波9比0小高潮，幫助球隊以58比50稍將領先拉開，並讓優勢倒向康乃狄克這邊。

近兩週薩諾戈都因逢齋戒月（Ramadan），從日出到日落都無法進食甚至飲水，這讓他這一連串強勢的表現更讓人驚艷。

在「最終4強」（Final Four）的比賽，薩諾戈貢獻21分、10籃板，幫助康乃狄克72比59擊敗邁阿密大學（University of Miami）；今天這場冠軍戰，他再度繳出「雙十」的亮眼成績單，率球隊收下隊史第5冠，也讓自己成為「最終4強」的最傑出球員（Most Outstanding Player , MOP）。

薩諾戈是1950年以來，在冠軍賽前能有平均20分以上，且投籃命中率達6成5的史上第7人。

在打出亮眼的成績後，薩諾戈將能與4度獲選參加美國職籃NBA明星賽的「天行者」沃克（Kemba Walker），和曾在NBA打滾過7個球季的奈皮爾（Shabazz Napier）等人一樣，成為康乃狄克的傳奇球員之一。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120404

薩諾戈（持球者）近兩週因齋戒月無法在白天進食甚至飲水，連串強勢表現更讓人驚艷。（美聯社）
薩諾戈（持球者）近兩週因齋戒月無法在白天進食甚至飲水，連串強勢表現更讓人驚艷。（美聯社）
#薩諾戈
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