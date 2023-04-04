T1大勝離隊 台啤英熊剩3洋將

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台灣職籃T1台灣啤酒英熊洋將大勝提出離隊申請後，球團4日宣布，與洋將大勝解除合約，因洋將註冊大限已過，代表台啤英熊將以3名洋將打完剩餘賽季。（台灣啤酒英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年4月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃T1台灣啤酒英熊洋將大勝昨天提出離隊申請，球團今天宣布，與洋將大勝解除合約，因洋將註冊大限已過，代表台啤英熊將以3名洋將打完剩餘賽季。

T1聯盟本季球員註冊大限已於3月5日截止，台啤英熊共註冊10名本土球員，為6隊中最少，當時共留下4名洋將，包括瓊斯（Perry Jones III）、大勝（Branden Dawson）、柯歐斯（Michael Qualls）以及中鋒塔壁（Hasheem Thabeet） 。

不過，台啤英熊3月8日客場出戰高雄全家海神，當時洋將大勝曾與自家總經理哈孝遠在板凳席爆發口角，時隔不到一個月，球團今天發布新聞稿表示，大勝昨天向球團提出離隊申請，球團決定尊重大勝意願、解除合約，並給予最深的祝福。

大勝本季加入台啤英熊至今，共出賽21場賽事，平均場均19分、11.9籃板、3.1助攻及2.9抄截，暫居聯盟的抄截王。

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儘管未能陪伴球隊拚戰到球季最後，但大勝依舊非常感謝英熊的一切，他離開前曾說：「我非常享受跟英熊隊友們一起比賽，接下來的賽事我會持續為你們加油。」

T1聯盟例行賽進入尾聲，台啤英熊戰績以12勝14敗、暫居第4，在少了1名洋將後，意味著將以全聯盟最精簡的陣容完成剩餘賽季，若例行賽結束後，排名仍維持第4，英熊必須先與排名第5的隊伍展開外卡挑戰賽，勝隊則晉級季後賽。（編輯：李亨山）1120404