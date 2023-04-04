PLG勇士逆轉勝 領航猿吞8連敗平聯盟紀錄

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台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士4日以77比74逆轉擊敗桃園璞園領航猿，其中洋將辛特力（右）決勝節尾聲中距離跳投，追加保險分。（台北富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年4月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天出戰台北富邦勇士領先大半場，勇士隊靠著決勝節21比10攻勢，最終以77比74逆轉拿下勝利，領航猿吞下追平聯盟紀錄的8連敗。

桃園璞園領航猿自2月26日擊敗富邦勇士後，接下來7場比賽都未曾贏過，今天在主場桃園市立綜合體育館與富邦勇士交手。

尋求止敗的領航猿今天首節在洋將艾爾斯（Jeff Ayres）、李家慷外線火力挹注下，取得26比21領先，次節一開始艾爾斯繼續在外線開火，一度將比分拉開至雙位數。

勇士隊賴廷恩、洋將辛特力（Michael Singletary）隨後在外線還以顏色、縮小差距，而領航猿白曜誠次節進攻端表現強勢連得6分，幫助球隊取得47比38領先。

勇士隊第3節提升防守強度，拉出14比3攻勢反超，張宗憲扮演進攻要角，並與塞瑟夫合力上演空中接力灌籃，戰況陷入白熱化，而領航猿本土球員關達祐、成力煥、陳昱瑞聯手在外線發揮，回敬一波13比0攻勢，再度要回領先。

勇士隊決勝節繼續吹起反攻號角，倒數2分07秒先靠著張宗憲2罰扳平比分，隨後石博恩中距離跳投取得超前，而領航猿白曜誠飆進三分球，率隊以74比73反超。

勇士隊展現韌性，先是曾祥鈞拋投得手，加上倒數14.38秒辛特力中距離跳投，追加保險分，最終就以3分差拿下4連勝，而領航猿苦吞8連敗，追平2021-22賽季高雄17直播鋼鐵人所締造聯盟紀錄。

富邦勇士隊總教練許晉哲賽後接受轉播單位訪問時表示：「今天領航猿帶給我們很大的身體壓力，讓我們進攻端受到很大限制。」

談到勇士上半場僅得38分，許晉哲認為，不像是富邦勇士的球風，因此中場休息時有告訴辛特力，「希望由他來做擋的動作，而不是持球，他接受建議後，他下半場打得比較順，由隊友擔任發動點，並讓他做助攻角色」。（編輯：李亨山）1120404