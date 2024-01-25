勇士用勝利獻已逝助教 庫明加11投全中平隊史紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）NBA金州勇士今天舉辦悼念儀式，緬懷已故的助理教練米洛耶維奇，並在柯瑞單場25分帶領下，以134比112擊退來訪的亞特蘭大老鷹，而21歲小將庫明加單場11投全中，追平穆林保有隊史紀錄。

勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）18日因心臟病發離世，享年46歲，全隊籠罩在悲傷情緒中，聯盟也因此將勇士2場比賽順延。

勇士今天恢復比賽，在主場迎戰老鷹，全隊熱身時也穿上印有米洛耶維奇名字的球衣，並在賽前將這件球衣放在為米洛耶維奇特別保留的座位上，而椅子上還套上印上Brate（塞爾維亞語「兄弟」之意）字樣的衣服。

勇士今天化悲傷為力量，全隊7人得分雙位數，柯瑞（Stephen Curry）25分、8助攻，湯普森（Klay Thompson） 貢獻24分，葛林（Draymond Green）進帳12分。

「這對我們而言，並不容易。」勇士教頭柯爾（Steve Kerr）說：「但我們的球員在情緒轉換和比賽準備上做得很好，這是情緒很複雜的時刻，很多球員幾乎是帶著眼淚打球。」

談到今天是浪花3兄弟所攜手拿下的第400勝，湯普森表示，「很特別，能與柯瑞、葛林並肩作戰，讓我心存感激，希望未來能攜手拿下更多勝利。」

至於21歲的勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）單場拿下25分，11投全中追平有「上帝的左手」之稱的傳奇球星穆林（Chris Mullin）所保有隊史單場出手最多次且命中率100%的紀錄，而穆林在1990年締造紀錄那年，庫明加還未出生。

能追平偶像紀錄，儘管庫明加很開心，但他也坦言，過去一週很不好過。（編輯：張雅淨）1130125