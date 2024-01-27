低溫襲台 T1卡森斯坦言上場手很冰但不是藉口

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（中央社記者黎建忠台北27日電）T1台啤永豐雲豹、前NBA球星卡森斯今天對上高雄全家海神，「僅」拿到20分還身背5次犯規。賽後他坦言台灣的天氣確實不好，不知道為何手也很冰，但這不是藉口，大家條件都一樣。

台灣過去一週都受到寒流低溫影響，濕冷籠罩北台灣，卡森斯（DeMarcus Cousins）來台打了2場比賽後，就開始面對台灣濕冷的天氣，今天賽後他也坦言，天氣確實不好，「我的手一直感覺很冰冷，但這都不是藉口，畢竟大家都在相同條件下打球，我得想辦法調整。」

談到今天和海神胡瓏貿在籃下多次激烈對抗，卡森斯則表示，胡瓏貿是一名很棒的球員，他只是在做他該做的事情，並且不斷釋放出「他不怕我」的訊息，這很棒，表示他很尊重這場比賽。

卡森斯今天身背5次犯規，是來台3場比賽中最多的1場，被問到是否情緒受到影響，卡森斯淡淡地說：「我本來就是一個帶有激情的球員，激情也是贏球的重要因素，也代表我很重視比賽，這沒什麼。」（編輯：陳政偉）1130127