味全龍對陳禹勳有興趣 領隊證實內部討論中

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）牛棚大將陳禹勳在去年底被中華職棒樂天桃猿隊放在60人保留名單之外後，遲遲沒有簽約消息；但味全龍領隊丁仲緯今天證實，球隊內部確實有討論陳禹勳，正了解他的狀況。

中職各隊在去年底提出契約保留球員名簿，其中樂天桃猿主力球員陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文及郭永維沒有被放入名單，之後這些球員陸續轉戰其他球隊，包括郭永維、賴鴻誠到台鋼雄鷹，郭嚴文到味全龍隊。

但生涯在牛棚相當有實績的陳禹勳，卻遲遲沒有簽約消息，24日桃猿隊開訓時，陳禹勳也沒有到場，當時桃猿領隊川田喜則表示，對於陳禹勳的問題，「目前現階段還沒有辦法做發布，等決定後會再跟大家說」。

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雖然之前其他5隊都說沒有與陳禹勳接觸，不過今天傳出味全龍隊對陳禹勳有興趣，對此，龍隊領隊丁仲緯今天接受中央社記者訪問時表示，「現在是內部討論，了解他（陳禹勳）現在的狀況」；至於除了陳禹勳之外，還有沒有其他補強規劃，丁仲緯則說：「沒有，目前就是在討論他的部分」。

陳禹勳從2014年開始中華職棒生涯，在中職累積生涯528場後援出賽，拿下121次救援、125次中繼成功，百中繼、百救援是中職目前唯一的1人。（編輯：陳仁華）1130128