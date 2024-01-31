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國王不敵SK騎士 東超苦吞2連敗

2024/1/31 20:39（1/31 21:06 更新）
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台灣職籃P.LEAGUE+新北國王隊31日在東亞超級聯賽（EASL）分組賽最後一戰出戰韓國KBL首爾SK騎士隊，國王陣中林書緯（左）全場攻下10分，國王最終以57比89落敗。（新北國王提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年1月31日
台灣職籃P.LEAGUE+新北國王隊31日在東亞超級聯賽（EASL）分組賽最後一戰出戰韓國KBL首爾SK騎士隊，國王陣中林書緯（左）全場攻下10分，國王最終以57比89落敗。（新北國王提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年1月31日
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）新北國王今天東亞超級聯賽（EASL）分組賽最後1戰出戰韓國KBL首爾SK騎士，林書豪因傷缺陣，而國王上半場僅落後4分，卻在末節攻守崩盤，單節僅得5分，最終以57比89落敗，苦吞2連敗。

台灣職籃P.LEAGUE+新北國王在東亞超級聯賽先是拿下4連勝，直到7天前碰上日本職籃B聯盟琉球黃金國王，才吞下在東超首敗，賽前仍以4勝1敗，暫居B組龍頭。

提前晉級4強的國王今天迎接分組賽最終戰，若能擊敗SK騎士就能鎖定分組第1，但主力林書豪因左腳足底筋膜傷勢缺陣，而洋將牧倫斯（Byron Mullens）也因傷高掛免戰牌，加上曼尼高（Kenny Manigault）休兵，也讓國王陷入苦戰，上半場出現11次失誤，且得分點相對分散，半場打完以37比41落後。

國王前一次在主場新莊體育館就曾見識SK騎士洋將沃尼（Jameel Warney）得分火力，單場轟下45分，沃尼今天第3節再度發威，狂轟15分，幫助SK騎士前3節結束，將分數拉開至64比52。

國王末節又被對手打出25比5攻勢，最終以32分差距苦吞2連敗，國王洋將米歇爾（Tony Mitchell）攻下全隊最高12分，另有9籃板，而楊敬敏、林書緯各得10分。

SK騎士靠著沃尼狂飆34分，外加18籃板、6助攻，幫助球隊拿下第3勝，以3勝2敗提前收下4強門票。（編輯：張雅淨）1130131

#楊敬敏
#林書豪
#新北國王
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