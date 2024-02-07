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勇士主場不敵安養火箭 韓國教頭自曝是許總粉絲

2024/2/7 21:58
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（中央社記者陳容琛台北7日電）台北富邦勇士今天在主場以70比84不敵韓國安養正官庄赤紅火箭，結束本季東超賽事。有趣的是，赤紅火箭總教練金商植自曝是勇士總教練許晉哲的粉絲。

力拚台灣職籃P.LEAGUE+ 4連霸的勇士，本季抽身參加東亞超級聯賽（EASL），與日本千葉噴射機、韓國安養正官庄赤紅火箭及菲律賓電信同為A組，然而戰績並不理想，僅在對戰菲律賓電信取得1勝，無緣搶下4強門票。

確定是本季在東超聯賽的最後一役，勇士今天在主場迎戰安養正官庄赤紅火箭，派出陳范柏彥、周桂羽、簡廷兆搭配洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、沛登（Justin Patton）的先發組合，只是上半場即陷入17分落後，第4節又傷了周桂羽情況下，最後以70比84吞敗。

富邦總教練許晉哲表示，賽前灌輸球員「全力以赴、積極求勝」觀念，可是上半場球員卻沒有按照比賽計畫進行，讓他在中場休息時大發雷霆，「下半場換了一套陣型，才讓失分稍微止住，也很開心年輕球員有頂住。」

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提前結束東超賽事，許總透露其實開打前有一些期待，也很想要打好，不過資深球員擔心體能負荷太大，決定不征戰客場，把機會讓給年輕球員，加上首戰在主場不敵富樫勇樹率領的千葉噴射機，造成很大傷害，「沒辦法從現有陣容找出最好組合，我當然負最大責任。」

有趣的是，赤紅火箭總教練金商植自曝是許總的粉絲，「雖然因為語言隔閡，我們沒辦法明顯互動，但因為瓊斯盃來台灣8次左右，每次看到許總執教，感覺就像看到老朋友。」許總提到，兩人私底下是好友，「他們教練團看到我還會90度敬禮，讓我也很不好意思，韓國教球員禮貌這塊真的沒有話說。」（編輯：李亨山）1130207

#勇士
#周桂羽
#許晉哲
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