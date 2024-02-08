高志綱再忙也要赴美進修 學新知盼幫助獅隊球員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職統一獅隊首席教練高志綱去年整年行程滿檔，但年底還是飛往美國參加棒球教練協會（ABCA）研討會，高志綱喜歡接受新的衝擊和知識，可以調整思維，也對現在的工作很有幫助。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊首席教練高志綱，去年從世界棒球經典賽開始，到中職例行賽、季後賽、季後的亞洲職棒冠軍爭霸賽，也擔任年底冬季棒球聯盟中職聯隊總教練，行程滿檔，即使再忙碌，他還是選擇年底飛到美國參加美國棒球教練協會（ABCA）研討會，希望獲取更多棒球教練新知。

高志綱從2019年開始參加美國棒球教練協會舉辦的研討會，這也是他第3次前往，不同於技術上訓練，這類型研討會比較偏向學術方面研究，例如如何建立贏球球隊的文化或訓練內容、教練的理論，他認為這些都對他現在的工作有很大幫助。

隨著身分轉變，首席教練的工作需要跟每個部門有更多溝通，高志綱認為，透過研討會，可以聽到不同教練表達自己理念與看法，有不同收穫，經過內化轉變成自己能運用的知識。高志綱分享這次印象比較深刻的觀察，有名教練探討過去與現代揮棒模式，雖有矛盾但沒有對錯，而教練如何運用在不同打者身上，這就是很有趣的思考方向。

學無止境，高志綱自評很喜歡接受新的衝擊和知識，有時在學習過程中，可以找到驗證自己在訓練或比賽的想法，有些則可以幫助自己調整不同思維，也期待在新球季可以帶給球員更多的幫助。（編輯：黃世雅）1130208