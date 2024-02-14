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獅隊開訓餅總喊話突圍 陳傑憲續任隊長

2024/2/14 18:31（2/14 19:16 更新）
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中職統一獅隊14日在台南棒球場舉行開訓典禮，會上公布由陳傑憲續任隊長，帶領球隊。中央社記者張新偉攝 113年2月14日
中職統一獅隊14日在台南棒球場舉行開訓典禮，會上公布由陳傑憲續任隊長，帶領球隊。中央社記者張新偉攝 113年2月14日
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（中央社記者謝靜雯台南14日電）中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，總教練「餅總」林岳平喊話「突圍」，董事長凃忠正用「生存、成長、享受、留下傳奇」勉勵球員，而球隊今年隊長則仍由陳傑憲續任。

中華職棒統一獅隊今天在台南市立棒球場舉行開訓典禮，董事長凃忠正表示，職棒球季就像「單元劇」，每年都要結算回顧、接著展望未來，去年台灣職業運動發生一些不好的事情，跟法律道德有關，他再三強調「這些事情不允許在統一獅發生」，盼大家秉持良好的紀律、守法，社會觀感不好的事情，就算沒有違法也不應該發生。

凃忠正用4個詞勉勵球員，職場上求「生存」是先決條件，要展現專業能力，再來要求「成長」，提升競爭力，一年比一年更進步，職棒生涯會遇到高峰、挫折，也希望球員「享受」過程，最後要「留下傳奇」，等到職棒生涯結束後，希望能為自己、球團、中華職棒留下值得回味的東西。

獅隊領隊蘇泰安表示，今年適逢台南建城400年、中職35年，獅隊是中職唯一沒有易主過的元老球隊，感謝球團和球迷一直以來的支持，希望今年球季可以為台南這座城市留下好的傳奇。

總教練林岳平帶兵第5年，他也希望球員記住去年季後賽失利的遺憾，從春訓就設下目標，做好準備、新球季創造傳奇，希望可以笑到最後。

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獅隊開訓典禮也頒獎鼓勵去年球季表現傑出的球員，淬鍊獎由捕手陳重羽獲獎、突破獎由外野手邱智呈拿下、精進獎由外野手蘇智傑獲得，野手陳鏞基拿下「東山再起獎」。

獅隊隊長由野手陳傑憲續任，陳傑憲表示很開心隊友支持讓他繼續當隊長，有過去一年的經驗，期許能更稱職扮演球員與教練團溝通的橋樑，也對隊友喊話，每個人的特質不一樣，不用所有人都做一樣的事情，要如何整合讓球隊更強是需要思考的部分，新球季要更有野心、更不一樣，一起努力到最後。（編輯：龍柏安）1130214

#林岳平
#凃忠正
#陳傑憲
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