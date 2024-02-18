PLG盧峻翔29分帶頭衝 領航猿輕取國王終止2連敗

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（中央社記者黎建忠台北18日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天作客新北國王主場，靠著後衛盧峻翔以超過6成命中率拿下全隊最高的29分帶領，以112比97輕取對手，終止最近的2連敗。

國王今天還是少了3大主力，包括「林家兄弟」林書豪、林書緯，洋將牧倫斯（Byron Mullens）都因傷缺席，而禁賽20場期滿的「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis），則因為重感冒同樣沒能出賽。

戰力有空缺的國王，首節靠著較佳的外線命中率仍以37比34領先對手，不過從第2節起命中率下滑，加上多次發生失誤，讓領航猿輕易打出轉換快攻，半場結束領航猿反以68比55取得領先。

第3節國王靠著強勢的防守壓力，一度拉出1波16比4的攻勢，取得76比75的超前，但好景不常，領航猿靠著禁區高度優勢，隨即回敬16比3的攻勢，3節打完再以91比79要回領先。

最後1節前段，領航猿靠著洋將伯朗（Alec Thomas Brown）的三分球命中後，擴大球隊領先達19分，而此後國王也無力為天，沒能再將差距縮小到個位數。

賽後盧峻翔在記者會透露，這是過年後的第1場球，儘管中間有一段小亂流，「但我們很快地修正，這就是球隊進步的地方」。

他笑說，過年回鄉下其實沒什麼事情可以做，「不是在跑山，就是在去跑山的路上，今天打這樣，應該就表示我過年沒有喝太多吧」。

領航猿除了盧峻翔拿下29分外，洋將沃許本（Jason Washburn）有23分、13籃板的表現，周儀翔也挹注了本季新高的16分。

國王則以洋將曼尼高（Kenny Manigault）的15分、9籃板、17助攻的準大三元成績單最亮眼，其中17助攻也改寫原本由林書豪保持的16次聯盟單場最高紀錄。（編輯：管中維）1130218