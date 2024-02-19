鴻海女子高球賽22日開打 吳佳晏領軍拚留冠軍盃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北19日電）總獎金100萬美元（約新台幣3167萬）的TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽22日開打，台灣好手吳佳晏今天在賽前記者會上表示，很開心能回家打到這麼高等級賽事，一定會盡力打好比賽。

鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽是台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）史上單獨認證最高獎金賽事，冠軍可獨得20萬美元（約新台幣633萬元），共有90名球員參賽，其中日本球員多達15名，是這次來踢館的最大外籍軍團。

年僅19歲的台灣好手吳佳晏去年在日本女子次級高爾夫巡迴賽拿到3勝，成為單季獎金后，因此獲得了今年日巡賽的正式會員資格。

吳佳晏在接受媒體訪問時提到，過年前回台後曾放了自己4天假都沒碰球桿，感覺還不錯，「不過鴻海這場比賽我就是平常心看待，太過在意會給自己很大的壓力。」

吳佳晏透露，過去在比賽場地東方高爾夫球場最好就是2次亞軍，還沒有奪冠過，「這裡的果嶺速度和坡度跟日本球場蠻像的，我想自己的優勢就是對於球場的熟悉度，希望可以派上用場。」

主要贊助商鴻海董事長劉揚偉在致詞時笑說，自己才剛下場打過，體驗一下這場比賽設定的高水準球場，「我常跟同事說工作像運動，週1到週5要像在打網球，反應要快速精準；至於週末就要像打高爾夫球，凡事都要計畫好，照著規劃走，這樣才會有好結果。」

劉揚偉提到，之前和吳佳晏打過2次球，就決定要贊助這位小女生，「後來看她去年在日本發展的有聲有色，就決定也要在台灣辦一場高水準的賽事。」

日籍球員當中，以世界排名第50名的櫻井心那最出色，她去年在日巡賽拿過4場冠軍，並且還獲得去年初在東方球場舉行的日立慈善盃冠軍。

地主球員幾乎是精銳盡出，除了吳佳晏之外，包括徐薇淩、蔡佩穎、劉嬿、李旻、程思嘉、侯羽桑、侯羽薔，以及傷後重新回歸的曾雅妮都將全力拚戰。（編輯：李亨山）1130219