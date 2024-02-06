鴻海女子高球錦標賽22日開打 世界前百強5人來台

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（中央社記者黎建忠台北6日電）鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽將於2月22日在東方球場開打，TLPGA今天公布參賽90人名單，世界排名前100的有5人來台踢館，陣容相當豪華，地主女將們也會盡力留下冠軍盃。

由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）主辦的鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽，總獎金100萬美元（約新台幣3160萬元），冠軍可獨得14分的世界排名積分，對於台灣選手來說幫助相當大。

台灣女子選手目前以世界排名第113的錢珮芸最佳，第147的吳佳晏居次，再來是第175的徐薇淩。若近況不錯的吳佳晏能封后，就有機會直接成為女子高球的「台灣一姐」。

今年已經取得日巡賽資格的吳佳晏在接受訪問時說，目前就是勤練短桿和推桿，維持果嶺上的穩定度。吳佳晏強調，今年還是會以日本好手櫻井心那為目標，「畢竟去年的日立盃就是敗在她手下屈居第2，加上未來在日本也會常碰頭，所以這場比賽特別想要拚回來。」

參賽的90名選手中，有來自7個不同國家，以今年1月1日報名時，共有5人在世界百名內，其中世界排名最高的就是目前第42名、來自韓國的任津希，她在去年韓巡賽包辦4座冠軍，實力相當驚人。

地主球員幾乎是精銳盡出，除了吳佳晏之外，包括徐薇淩、蔡佩穎、劉嬿、李旻、程思嘉、侯羽桑、侯羽薔，以及傷後重新回歸的曾雅妮都將全力拚戰。（編輯：李亨山）1130206