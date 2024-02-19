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19歲吳佳晏力拚鴻海高球賽冠軍 鞏固奧運參賽資格

2024/2/19 17:39
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（中央社記者黎建忠台北19日電）下個月才滿20歲的台灣女子職業高爾夫好手吳佳晏，今年賽季不但取得日巡賽的正式會員資格，目前暫時也在巴黎奧運的參賽名單內，她笑說：「我很想要去奧運。」

依照巴黎奧運女子高爾夫的參賽規定，結算至6月24日的世界排名為基準，排名前15名的球員都可參加但每個國家最多4人；排名第16名以後的球員，每個國家至多2人，若前15名已有名額則必須扣除。

根據最新的世界排名來計算，目前台灣取得巴黎奧運參賽資格的是第114名的錢珮芸、第147名的吳佳晏，而排在第3的是第177名的徐薇淩。

吳佳晏在接受中央社訪問時笑說：「2016年高爾夫重返里約奧運時我才12歲，那時候也不知道奧運是什麼，大概等到去年我在日本次巡打得還不錯時，才覺得自己有機會擠進奧運殿堂。」

吳佳晏強調，現在雖然排在台灣第2，但和後面的人差距並不大，「我希望自己不要再掉下去（世界排名），因為我想要去奧運試試看自己的能耐。」

由於吳佳晏目前的世界排名積分僅領先徐薇淩0.11分，加上2人都有參加鴻海女子錦標賽，而這場比賽奪冠可獲得多達14分的世界排名積分，因此很可能會出現奧運參賽資格的變化。（編輯：李亨山）1130219

#巴黎奧運
#徐薇淩
#吳佳晏
#里約奧運
#錢珮芸
巴黎奧運
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