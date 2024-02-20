獅隊赴高知交流賽 日台友好議員聯盟會長祝再次奪冠

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一獅隊赴日移地訓練，今天與獨立聯盟高知鬥犬交手，賽前高知縣日台友好議員聯盟會長弘田兼一致贈高知當地名產歡迎，也表示知道獅隊是中職最多冠球隊、盼獅隊再次奪冠。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天赴日本高知移地訓練，今天首戰與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，將由具旅日資歷的投手郭俊麟先發。

賽前高知縣日台友好議員聯盟會長弘田兼一、日台親善協會會長有田憲一等人特別到球場歡迎獅到訪，準備高知縣名產致贈給獅隊教練團及球員們。

弘田兼一表示，很歡迎獅隊到高知縣春訓交流，這也是獅隊第2次到訪，在這次春訓交流賽將進行3場比賽，希望獅隊這次交流賽能夠收穫滿滿。弘田兼一也提到，知道獅隊是中華職棒手握最多總冠軍、10冠的優秀球隊，期待獅隊今年可以再度拿下總冠軍。

獅隊感謝高知縣提供這麼好的訓練環境，也安排獅隊能與在高知縣內春訓的球隊進行交流賽，特別由總教練林岳平、隊長陳傑憲，以及球員陳韻文、陳重羽、邱智呈、古林睿煬代表回贈球隊球帽及禮盒給高知縣日台友好代表。

林岳平表示，球隊有將近7成以上的教練和球員都是第一次到高知參加春訓交流賽，這次交流賽除了要把握難得機會與其他職業好手切磋及學習，也讓大家認識日本高知縣這個城市。對於高知縣能夠有這麼完善的訓練場地，就算遇到天候不佳也能讓球隊依照計畫完成訓練，真的十分感謝。（編輯：張雅淨）1130220