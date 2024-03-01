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岡本和真難忘小籠包 想在台北大巨蛋開轟

2024/3/1 13:57（3/1 14:27 更新）
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日職讀賣巨人將在台北大巨蛋進行交流賽，1日巨人隊於大巨蛋練球，球星岡本和真（中）在守備練習時躍起傳球。中央社記者王騰毅攝 113年3月1日
日職讀賣巨人將在台北大巨蛋進行交流賽，1日巨人隊於大巨蛋練球，球星岡本和真（中）在守備練習時躍起傳球。中央社記者王騰毅攝 113年3月1日
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）日職讀賣巨人來台打交流賽，野手岡本和真放話要在台北大巨蛋開轟，他先前曾來台打冬盟，直言小籠包好吃的不得了，期待此次比賽可以拿出好表現給球迷看。

讀賣巨人隊岡本和真對台灣不陌生，曾於2015年來台打亞洲冬季棒球聯盟，當年表現亮眼，拿下冬盟安打王和打點王；他回憶那時是職棒第1年，來台除了比賽之外，對台灣美食小籠包印象最深刻，此次來台在飯店也吃了很多燒賣、直呼好吃。

岡本和真本季改守一壘，他表示，要想辦法適應，首度體驗台北大巨蛋，岡本和真也稱讚球場很漂亮、休息室也很漂亮，希望可以快點進入比賽，也期許盡力表現、希望可以打出全壘打。

被台灣媒體大陣仗訪問，岡本和真笑說對著這麼多麥克風說話是很新鮮的體驗，同時也提到，巨人成軍90週年是很長一段時間、球隊有悠久的歷史，也具有傳承的意味，希望這次比賽可以拿出好表現給球迷看。（編輯：龍柏安）1130301

日本職棒讀賣巨人隊2日、3日將在台北大巨蛋進行交流賽，1日巨人隊球員在大巨蛋練球，陣中主力打者岡本和真（圖）進行打擊練習。中央社記者王騰毅攝　113年3月1日
日本職棒讀賣巨人隊2日、3日將在台北大巨蛋進行交流賽，1日巨人隊球員在大巨蛋練球，陣中主力打者岡本和真（圖）進行打擊練習。中央社記者王騰毅攝　113年3月1日
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