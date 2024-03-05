UBA虎科力退台師大 隊史首度晉級4強

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（中央社記者陳容琛台北5日電）虎尾科大今天以76比49擊敗台灣師大，搶下UBA最後1張4強門票，同時是隊史頭一遭，將與健行科大、政治大學及世新大學攜手進軍台北小巨蛋。

112學年度大專籃球聯賽（UBA）重返男一級賽場，虎尾科大被看好具備4強實力，不過在8強階段卻遭遇苦戰，尤其3日還不敵國立體大，讓4強差點夢碎，所幸靠著台師大關鍵2勝「助攻」，加上此役虎尾科大以27分之差取勝，才達成隊史首度晉級4強的目標。

「真的太辛苦了，超級累的，但很感謝我們整個教練團、球員。」虎科總教練盧譽誠賽後忍不住泛淚說道。他透露，比賽有時候很難掌控，以往在8強也曾遇到戰績相同互咬的狀況，「球員把自己逼到絕境，還好最後主控權在我們手上，也沒有辜負大家期待，順利晉級4強。」

此役本土射手王鈞聖投進5顆三分球，攻下15分、6籃板，也是虎科能夠拉開比分的關鍵，盧譽誠指出，子弟兵在賽前很緊張，因此鼓勵他勇敢投籃，「幾顆外線也順利幫助我們奠定戰局。」

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王鈞聖坦言，這場比賽太關鍵了，所以賽前很緊張，甚至因為面無表情，而被教頭虧「要多笑，不要擺臭臉」。110學年度UBA決賽被政大禁賽，後來選擇轉戰虎科延續籃球夢，去年又歷經受傷、復健，王鈞聖透露一路走來很坎坷，「現在終於要回到小巨蛋。」

虎科4強首戰將強碰政大或健行，盧譽誠認為，戰況還很難講，「這2週會讓球員調整到最好，不過健康還是最重要。」王鈞聖則點出，外籍生與本土球員的磨合尚未到最佳狀態，「希望外籍生多信任本土球員，相信我們表現可以更上一層樓。」（編輯：張雅淨）1130305