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參與LLB少棒難得紀錄 邱則瑋更難忘場外交流

2024/3/11 18:37（3/11 19:36 更新）
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LLB國內資格賽、謝國城盃全國少棒、青少棒賽將於3月底陸續在台東開打，2023年參與LLB賽事的球員吳昀熹（左起）、邱則瑋、陳鍇笙及林宇謙11日出席開賽記者會，並分享難忘經驗。中央社記者謝靜雯攝 113年3月11日
LLB國內資格賽、謝國城盃全國少棒、青少棒賽將於3月底陸續在台東開打，2023年參與LLB賽事的球員吳昀熹（左起）、邱則瑋、陳鍇笙及林宇謙11日出席開賽記者會，並分享難忘經驗。中央社記者謝靜雯攝 113年3月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）LLB國內選拔賽、謝國城盃3月底將陸續開打，桃園龜山少棒去年拿下世界賽季軍，還寫下難得完全比賽紀錄，紀錄參與者邱則瑋直呼想再去一次，比賽之外難忘與各國球員場外交流。

LLB國內資格賽、謝國城盃全國少棒、青少棒賽將於3月底陸續在台東開打，冠軍隊將取得6月前往韓國參加LLB少棒、次青少棒賽資格，爭取代表亞太區參加世界賽的榮耀。

今天開賽記者會也邀請去年打入世界賽的球員、教練出席，桃園龜山國小去年在世界賽奪下季軍，並獲得「最佳團隊運動精神獎」，也是大會設立獎項以來，台灣首次獲獎，桃園新明國中則奪下LLB次青少棒賽台灣隊史第9冠。

桃園龜山國小去年不僅在世界賽打出好成績，也寫下難得紀錄，在與加拿大隊比賽由范宸竣、邱則瑋、蔡元浩合力投出完全比賽，根據賽會紀錄，這是世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽舉辦76屆以來第8場完全比賽，台灣球隊在1973年黃清輝、1979年陳昭安都曾獨立投出完全比賽。

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邱則瑋今天也有出席記者會，他表示，對加拿大比賽中繼登板很緊張，賽後看到報導才知道是紀錄，有過去年經驗回到母隊訓練也更認真，希望可以朝更高的目標邁進。而在比賽之外，在遊戲室跟各國球員交流，打棒球電玩、玩桌球也是印象最深刻的事情，他直呼：「好想再去一次。」

次青少棒賽奪冠班底林宇謙今天出席記者會也提到，印象最深刻的是去年冠軍戰，有很多僑胞到場加油，可以跟世界各地好手競技，也明白自己實力在哪裡，回台灣之後再增強能力。他也勉勵學弟們，希望能在世界賽再度拿下好成績，「要讓世界看到台灣棒球的厲害」。（編輯：張雅淨）1130311

#台灣
#世界賽
#林宇謙
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