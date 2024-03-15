奧運跆拳道亞洲區資格賽 邱義睿蘇柏亞無緣4強

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）成都世大運跆拳道銀牌得主邱義睿，今天在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽8強惜敗香港盧蔚豐，與女將蘇柏亞雙雙無緣4強，明天登場的李孟恩成台灣拚巴黎奧運門票的最後希望。

2024巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽在中國山東省泰安市舉行，各量級前2名選手，將能進軍奧運，台灣隊派出女子49公斤級蘇柏亞、男子68公斤級邱義睿、男子80公斤以上級李孟恩等3人參賽，期盼繼羅嘉翎取得資格後，力拚更多奧運席次。

男子68公斤級項目共有17人參賽，去年曾拿下成都世大運銀牌的邱義睿，3年前是奧運國手黃鈺仁的陪練員，他接受中央社記者訪問時透露：「那時候沒想過自己之後能夠參加亞資賽，但很想跟他（黃鈺仁）一樣拿到資格。 」

邱義睿今天首戰出戰塔吉克選手蘇納托夫（Mahmadjon Sunatov），歷經3回合激戰，以2比1勝出；8強賽碰上香港的盧蔚豐，開賽36秒邱義睿就遭對手連續上端狙擊，陷入0比9落後、以5比12讓出，次回合雖以15比8扳回一城，可惜第3回合依舊以3比7棄守，以1比2吞敗。

另外，曾拿下2018年雅加達亞運女子53公斤級金牌的蘇柏亞，則減重轉戰49公斤級，首戰面對柬埔寨選手克里（Lyden Kry），開賽不到1分鐘她就靠著連續中端攻擊以及對手犯規，取得7比0領先，並先以12比0拿下，次回合以11比8再下一城，以2比0橫掃對手晉級。

8強賽蘇柏亞遭遇到日本小將岡本留佳，儘管對手年僅18歲，卻連續在2022、2023年世錦賽摘銅，蘇柏亞首回合以9比1開胡。可惜第2、3回合戰況丕變，接連以2比7、1比9落敗，將4強門票拱手讓人。

台灣隊在上屆東京奧運跆拳道取得4席滿額入場券，今年除羅嘉翎靠著世界排名提前取得巴黎奧運門票，其他就得靠資格賽尋求出線機會，而今天亞洲區資格賽蘇柏亞、邱義睿相繼在8強出局後，明天將輪到李孟恩上陣，也是台灣在資格賽的最後希望。（編輯：龍柏安）1130315