更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

2021年冠軍貝勒大學遭下剋上 無緣NCAA甜蜜16強

2024/3/25 15:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼菲斯24日綜合外電報導）全美大學體育聯盟（NCAA）男籃賽2021年冠軍貝勒大學今年名列第3種子，今天遭第6種子克勒姆森大學以72比64「下剋上」淘汰，無緣「甜蜜16強」。

美聯社報導，這是克勒姆森大學（Clemson University）總教練布朗奈爾（Brad Brownell）帶隊14個球季以來，第2次打進NCAA男籃賽「甜蜜16強」（Sweet 16），上一次是在2018年。

布朗奈爾說：「這對我們來說是一次巨大的勝利。貝勒大學（Baylor University）顯然是一支非常有天賦且訓練有素的球隊…我認為我們的防守從頭到尾都很出色，這是我們在曼菲斯（Memphis）兩場比賽能獲勝的重要關鍵。 」

克勒姆森大學球員韓特（Chase Hunter）攻下全隊最高的20分，並送出6次助攻；吉拉德三世（Joseph Girard III）貢獻13分；薛菲林（Ian Schieffelin）與霍爾（PJ Hall）各進帳11分。

克勒姆森大學下一戰將於洛杉磯舉行的西區4強戰，對上第2種子亞利桑那大學（University of Arizona）。東區、南區、中西區也將舉行4強賽。

即便貝勒大學球員丹尼斯（RayJ Dennis）攻下全場最高的27分，其中有21分是在下半場拿到，隊友華特爾（Ja'Kobe Walter）也挹注了20分，貝勒大學仍連續3年無緣「甜蜜16強」。

貝勒大學今天26罰僅16中，反觀克勒姆森大學有24罰20中的表現，是貝勒大學輸球的致命傷之一。

尤其這場比賽大多由克勒姆森大學掌控，貝勒大學在終場前36.2秒有機會扳平戰局，但華特爾兩罰落空。而克勒姆森大學在高德弗里（RJ Godfrey）4罰全進、吉拉德三世再下一城的情況下帶走勝利。

貝勒大學此役輸球的另一關鍵，是他們在三分線外出手24次，只命中6球。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130325

#NCAA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.228